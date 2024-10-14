Три мяча за 4 минуты. Украина U-17 - Казахстан U-17 3:0. Видео голов и обзор матча
Сине-желтые одержали уверенную победу над сверстниками из Казахстана
Фото: пресслужба УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 одержала победу над Казахстаном U-17 (3:0) во втором туре квалификации на чемпионат Европы-2025.
Все голы были забиты во втором тайме в течение 4 минут. Результат матча свидетельствуют о том, что сине-желтые уже не финишируют ниже второго места в группе.
Напомним, в стартовом туре подопечные Юрия Мороза обыграли Косово (4:2). В заключительном матче первого квалификационного раунда украинцы встретятся с Бельгией, у которой также 6 очков. Эта игра пройдет 15 октября.
Евро-2025 (U-17). Первый квалификационный раунд. Группа 4, 2-й тур
12.10.2024
Украина U-17 - Казахстан U-17 - 3:0
Голы: Андрейко (69), Залипка (72), Джурабаев (73).
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