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Матч за 3-е место. Англия U-18 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Юношеские сборные Украины

Англия U-18 - Украина U-19. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.10.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Матч за 3-е место. Англия U-18 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

uaf.ua

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 проведет матч за третье место на товарищеском турнире в испанской Марбелье. Подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с командой Англии U-18.

Уже стал известен стартовый состав сине-желтых.

Украина U-19: Макаренко, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Цуканов, Караман, Синчук, Пономаренко (к).

Поединок начнется в 14:30. Прямая трансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Динамо" Киев. Смотреть можно прямо в этой новости.

Также добавим, что в финале Швеция U-18 встречается с Нидерландами U-18. Счет на данный момент 1:1.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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