Украина U-19 проиграла Англии U-18 и заняла последнее место на товарищеском турнире
К сожаления, наша молодёжь проиграла оба матча на турнире
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-19 завершила свое выступление на товарищеском турнире в Марбелье.
В турнире принимали участие 4 команды, которые сыграли по олимпийской системе - на вылет.
В полуфинале наша команда проиграла Нидерландам U-18 0:1, а сегодня проиграла Англии U-18 1:3.
Родоначальники футбола открыли счет уже на 7-й минуте после хорошей короткой комбинации, а на 30-й минуте все тот же Малосеси с фланга так интересно вешал, что мяч залетел за шиворот нашему вратарю.
На 36-й минуте Синчук шикарным дальним обводящим ударом сократил отставание в счете, но в самой концовке матча родоначальники футбола в своем стиле (после навеса и удара головой) установили окончательный результат.
1:3, сборная Украины, проиграв два матча из двух, занимает четвертое из четырех команд место на турнире.
Украина U-19 – Англий U-18 1:3
Голы: Синчук (36) - Малоосеси (7, 30), Голамбакис (86)
Украина U-19: Макаренко, Коробов (Копыл, 84), Шершень (Гавриленко, 73), Захарченко, Дикий (Калинец, 84), Ищенко (Будко, 46), Синчук, Караман (Лень, 46), Цуканов (Осипенко, 46), Гусол (Шевченко, 46), Пономаренко (Ломага, 46).
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