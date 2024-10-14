Украина U-19 проиграла Англии U-18 и заняла последнее место на товарищеском турнире

Юношеская сборная Украины U-19 завершила свое выступление на товарищеском турнире в Марбелье.

В турнире принимали участие 4 команды, которые сыграли по олимпийской системе - на вылет.

В полуфинале наша команда проиграла Нидерландам U-18 0:1, а сегодня проиграла Англии U-18 1:3.

Родоначальники футбола открыли счет уже на 7-й минуте после хорошей короткой комбинации, а на 30-й минуте все тот же Малосеси с фланга так интересно вешал, что мяч залетел за шиворот нашему вратарю.

На 36-й минуте Синчук шикарным дальним обводящим ударом сократил отставание в счете, но в самой концовке матча родоначальники футбола в своем стиле (после навеса и удара головой) установили окончательный результат.

1:3, сборная Украины, проиграв два матча из двух, занимает четвертое из четырех команд место на турнире.

Украина U-19 – Англий U-18 1:3

Голы: Синчук (36) - Малоосеси (7, 30), Голамбакис (86)

Украина U-19: Макаренко, Коробов (Копыл, 84), Шершень (Гавриленко, 73), Захарченко, Дикий (Калинец, 84), Ищенко (Будко, 46), Синчук, Караман (Лень, 46), Цуканов (Осипенко, 46), Гусол (Шевченко, 46), Пономаренко (Ломага, 46).