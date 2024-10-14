  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Украина U-19 проиграла Англии U-18 и заняла последнее место на товарищеском турнире
В тренде

Украина U-19 проиграла Англии U-18 и заняла последнее место на товарищеском турнире

Юношеские сборные Украины
Обновлено

К сожаления, наша молодёжь проиграла оба матча на турнире

Украина U-19 проиграла Англии U-18 и заняла последнее место на товарищеском турнире

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 завершила свое выступление на товарищеском турнире в Марбелье.

В турнире принимали участие 4 команды, которые сыграли по олимпийской системе - на вылет.

В полуфинале наша команда проиграла Нидерландам U-18 0:1, а сегодня проиграла Англии U-18 1:3.

Читайте такжеТМ. Украина U-19 с Шевченко и Суркисом в составе проиграла Нидерландам U-18

Родоначальники футбола открыли счет уже на 7-й минуте после хорошей короткой комбинации, а на 30-й минуте все тот же Малосеси с фланга так интересно вешал, что мяч залетел за шиворот нашему вратарю.

На 36-й минуте Синчук шикарным дальним обводящим ударом сократил отставание в счете, но в самой концовке матча родоначальники футбола в своем стиле (после навеса и удара головой) установили окончательный результат.

1:3, сборная Украины, проиграв два матча из двух, занимает четвертое из четырех команд место на турнире.

Украина U-19 – Англий U-18 1:3

Голы: Синчук (36) - Малоосеси (7, 30), Голамбакис (86)

Украина U-19: Макаренко, Коробов (Копыл, 84), Шершень (Гавриленко, 73), Захарченко, Дикий (Калинец, 84), Ищенко (Будко, 46), Синчук, Караман (Лень, 46), Цуканов (Осипенко, 46), Гусол (Шевченко, 46), Пономаренко (Ломага, 46).

По теме
yellow-arrow
Матч за 3-е место. Англия U-18 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
yellow-arrow
Три мяча за 4 минуты. Украина U-17 - Казахстан U-17 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Сборная Украины U17 досрочно вышла в следующий раунд квалификации Евро
Украина U-19 Англия U-19
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости