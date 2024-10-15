Юношеская сборная Украины U-17 сыграет заключительный матч 1-го раунда квалификации на чемпионат Европы-2025. Подопечные Юрия Мороза сыграют со сверстниками из Бельгии.

Ранее украинцы обыграли Косово (4:2) и Казахстан (3:0), и досрочно вышли во 2-й раунд квалификации. Бельгия тоже имеет в своем активе 6 очков.

Игра пройдет в Генке и начнется в 16:00 по Киеву. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Напомним, что согласно регламенту, во второй раунд отбора выходят по две лучшие команды каждой группы.

Евро-2025 (U-17). Первый квалификационный раунд. Группа 4, 3-й тур

15.10.2024

Украина U-17 16:00 Бельгия U-17

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ