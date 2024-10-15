Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.10.2024⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 сыграет заключительный матч 1-го раунда квалификации на чемпионат Европы-2025. Подопечные Юрия Мороза сыграют со сверстниками из Бельгии.
Ранее украинцы обыграли Косово (4:2) и Казахстан (3:0), и досрочно вышли во 2-й раунд квалификации. Бельгия тоже имеет в своем активе 6 очков.
Игра пройдет в Генке и начнется в 16:00 по Киеву. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале УАФ.
Напомним, что согласно регламенту, во второй раунд отбора выходят по две лучшие команды каждой группы.
Евро-2025 (U-17). Первый квалификационный раунд. Группа 4, 3-й тур
15.10.2024
Украина U-17 16:00 Бельгия U-17
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ
Популярное сейчас
- Стало известно, на какой срок выбыл Гуцуляк из-за травмы
- Милевский раскритиковал Мудрика и назвал лучшего игрока сборной в матче с Чехией
- Богданов – о кризисе в Мариуполе: Фактически Колос приложил руку к ситуации, в которой я оказался
- Сборная Украины U17 досрочно вышла в следующий раунд квалификации Евро
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса