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Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Юношеские сборные Украины

Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.10.2024⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Фото: УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 сыграет заключительный матч 1-го раунда квалификации на чемпионат Европы-2025. Подопечные Юрия Мороза сыграют со сверстниками из Бельгии.

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Ранее украинцы обыграли Косово (4:2) и Казахстан (3:0), и досрочно вышли во 2-й раунд квалификации. Бельгия тоже имеет в своем активе 6 очков.

Игра пройдет в Генке и начнется в 16:00 по Киеву. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Напомним, что согласно регламенту, во второй раунд отбора выходят по две лучшие команды каждой группы.

Евро-2025 (U-17). Первый квалификационный раунд. Группа 4, 3-й тур
15.10.2024
Украина U-17 16:00 Бельгия U-17
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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