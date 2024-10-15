Сборная Украины U-17 проиграла Бельгии, но вышла в следующий раунд отбора ЧЕ-2025
Бельгия выходит с первого места в группе, Украина - со второго
Фото: пресслужба УАФ
Сборная Украины U-17 матчем с Бельгией завершила свой первый квалификационный раунд отбора Евро-2025.
После двух побед над Косово (4:2) и Казахстаном (3:0) наша команда гарантировала себе выход в следующий раунд, впрочем, как и бельгийцы, которые также победили в двух первых матчах.
В сегодняшнем поединке решалось, кто займет первое место в группе, а кто - второе, хотя оба места были проходными.
Видимо, бельгийцам, как хозяевам мини-турнира, было нужнее. Хозяева активно начали и забили уже на 9-й минуте. Наша команда отыгралась после перерыва, однако бельгийцы снова взвинтили темп и смогли вырвать победу на последних минутах.
2:1, победа Бельгии, которая заняла первое место в группе. Мы выходим в следующий раунд со второго.
Украина U-17 – Бельгия U-17 1:2
Голы: Зудин (59) - Мутеба (9), да Силва (90)
Украина U-17: Крапивин, Соломон, Ткаченко, Онищук, Калюжный (Залипка, 84), Кутя (Джурабаев, 46), Люсин (Петровский, 46), Слива (Меньшиков, 74), Шишкевич (Андрейко, 80), Зубрий, Зудин
Популярное сейчас
- Цыганык: Мудрик – главная проблема этой сборной Украины
- Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым
- Милевский раскритиковал Мудрика и назвал лучшего игрока сборной в матче с Чехией
- Квалификация Евро U17. Украина - Казахстан 3:0. Забили все голы за 4 минуты
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Комментарии 2