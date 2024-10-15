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Сборная Украины U-17 проиграла Бельгии, но вышла в следующий раунд отбора ЧЕ-2025

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Бельгия выходит с первого места в группе, Украина - со второго

Сборная Украины U-17 проиграла Бельгии, но вышла в следующий раунд отбора ЧЕ-2025

Фото: пресслужба УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины U-17 матчем с Бельгией завершила свой первый квалификационный раунд отбора Евро-2025.

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После двух побед над Косово (4:2) и Казахстаном (3:0) наша команда гарантировала себе выход в следующий раунд, впрочем, как и бельгийцы, которые также победили в двух первых матчах.

В сегодняшнем поединке решалось, кто займет первое место в группе, а кто - второе, хотя оба места были проходными.

Видимо, бельгийцам, как хозяевам мини-турнира, было нужнее. Хозяева активно начали и забили уже на 9-й минуте. Наша команда отыгралась после перерыва, однако бельгийцы снова взвинтили темп и смогли вырвать победу на последних минутах.

2:1, победа Бельгии, которая заняла первое место в группе. Мы выходим в следующий раунд со второго.

Украина U-17 – Бельгия U-17 1:2

Голы: Зудин (59) - Мутеба (9), да Силва (90)

Украина U-17: Крапивин, Соломон, Ткаченко, Онищук, Калюжный (Залипка, 84), Кутя (Джурабаев, 46), Люсин (Петровский, 46), Слива (Меньшиков, 74), Шишкевич (Андрейко, 80), Зубрий, Зудин

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.10.2024 в 18:20
хорошая замена росёт в Украине
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
15.10.2024 в 18:20
хорошая замена росёт в Украине
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Не дармоед (Запорожье)
15.10.2024 в 18:20
Эти последние минуты взять бы и отменить.
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