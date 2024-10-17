Тренер сборной Украины U-17: Наша команда заслуживает наилучшей похвалы

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-17) Юрий Мороз подвел итоги выступления команды в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17).

Напомним, "сине-желтые" заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной следующего года.

"Обидно, что потеряли первое место. Меня приятно удивил настрой команды на игру с бельгийцами, несмотря на то, что цель уже была достигнута. Да, нас устраивала ничья, но если бы ребята были немного ловчее в атаках и контратаках, то результат мог бы быть совсем другим. Хорошо сыграли вратари обеих команд. По моему мнению, ничья была бы наиболее закономерным результатом.

Прежде всего в действиях подопечных понравился характер. Объясню почему: проигрывая в дебюте поединка команде Косова - 0:2, ребята продемонстрировали все свои лучшие качества, не только переломив ход встречи, но и показав содержательный футбол.

Не могу не отметить характер команды и в поединке с Казахстаном. Игра была сложная. Соперник хорошо оборонялся, неплохо убегал в контратаки, казахстанцы создавали нам много проблем. Однако терпение и желание помогли сборной Украины достичь максимального результата. Но опять же, совсем немного у нас не получилось в матче с бельгийцами. Тем не менее, наша команда заслуживает наилучшей похвалы. Ребята молодцы. И здесь я в который раз хотел бы поблагодарить тренерские штабы клубов, которые готовят футболистов для сборной. А уже в самой сборной мы стараемся выжать максимум из того, что ребята получили в своих командах.

В матче с Косово сами себе забили эти два мяча. И здесь именно тот случай, когда сами ребята поняли, что опускать руки нельзя. Сейчас все команды примерно равны, кому-то помогает везение, у кого-то скамейка запасных чуть лучше, может, чуть больше талантливых исполнителей, и вот из таких нюансов порой и складывается результат.

Сегодня все стараются играть в футбол, но если нет надежности в обороне, то результата достичь намного сложнее. В игре с Косово территориальное преимущество было на нашей стороне, просто надо было все правильно сделать у чужих ворот. И это у сборной Украины получилось. Поэтому и уверенность в своих силах осталась до конца турнира.

Большинство мячей сборная Украины забила после перерыва? Это говорит о хорошем физическом состоянии. И тут опять большая заслуга успеха в работе клубных тренеров. А наша задача - объединить команду в одно целое, дать определенное направление, структуру игры и мотивировать коллектив.

Работы хватает. Сами по себе игроки у нас классные, но после последнего матча квалификационного раунда я сказал подопечным, что если вы хотите достичь каких-то высот в футболе, никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Каждый день нужно работать на максимуме, как в клубе, так и в сборной.

В жеребьевке очень важен момент психологии. Когда в первом раунде попадаются сильные соперники, и ты много не пропускаешь, это хороший знак. В юношеском футболе очень много нюансов. Все должно сложиться в определенном месте и в определенное время. Я, честно говоря, очень много ожидал от Бельгии. Да, это добротная команда, но с ней можно играть на равных и побеждать. Соперника надо уважать, но при этом оставаться самим собой.

Как будет готовиться команда? Не хочется забегать наперед, пока что могу сказать лишь то, что в ноябре, во время дат УЕФА, планируется проведение двух контрольных поединков со сборной Хорватии. А дальше будет обсуждение планов на следующий год".