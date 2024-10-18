Форвард сборной Украины U-17: Очень хочется попасть в финальную часть Евро

Нападающий юношеской сборной Украины U-17 Дмитрий Зудин поделился впечатлениями от выхода команды во второй раунд квалификационного раунда Евро-2025.

Напомним, сине-желтые заняли второе место в первой квалификации, где обыграли Косово (4:2), Казахстан (3:0) и уступили Бельгии (1:2).

"Да, мне приятно забивать, но самое важное - приносить пользу команде. Личные достижения отходят на второй план, сборная Украины выполнила свою задачу - пробилась в следующий раунд соревнований, и это - главное. Жаль только, что не удалось достичь нужного результата в матче с Бельгией и занять в группе первое место. Закономерным итогом этого противостояния должна была стать ничья, об этом свидетельствует и статистика поединка. В конце игры нам, видимо, немного не хватило концентрации, не заблокировали решающий удар соперника. Но это уже история, надо сделать выводы и работать дальше.

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Какие чувства были в дебюте первого матча с Косово? Шок. Но мы, считаю, быстро пришли в себя. Мне удалось забить, и, возможно, этот гол помог нам в уверенности, команда поняла, что может сделать камбэк.

После турнира главный тренер поздравил команду с выполненной задачей и попросил не останавливаться на достигнутом. Через три недели мы начнем сбор в Хорватии, во время которого проведем два спарринга с местной сборной. Нужно хорошо подготовиться к элит-раунду отбора, ведь очень хочется попасть в финальную часть чемпионата Европы", - приводит слова форварда официальный сайт УАФ.