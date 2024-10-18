Защитник Украины U-17: Может, мы еще встретимся с Бельгией и попробуем взять реванш

Защитник юношеской сборной Украины U-17 Егор Онищук прокомментировал выход команды во второй раунд квалификационного раунда Евро-2025.

Напомним, сине-желтые заняли второе место в первой квалификации, где обыграли Косово (4:2), Казахстан (3:0) и уступили Бельгии (1:2).

"Мы рады, что сборной Украины заблаговременно удалось решить главную задачу в квалификации - выйти в следующий раунд отбора Евро. После второго матча, со сборной Казахстана, эмоции нас переполняли, такого результата достигаешь не каждый день.

Тем не менее, есть и небольшой осадок, что не удалось выиграть группу, проиграв в последнем поединке команде Бельгии. На эту игру мы настраивались самым серьезным образом, но секундная потеря концентрации привела к пропущенному мячу. Хотя в физическом плане мы не уступали, а порой и превосходили своего соперника. Может, мы еще встретимся с бельгийцами и попробуем взять реванш.

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Мне повезло отыграть во всех поединках без замен, за что могу только поблагодарить главного тренера, который верил в меня. Мне хотелось показать все свои лучшие качества. Надеюсь, я принес пользу коллективу", - сказал Онищук в комментарии пресс-службе УАФ.