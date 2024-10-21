Михайленко: Было полезно сыграть с лучшими сборными Европы

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко подвел итоги октябрьского сбора для своей команды.

Сине-желтые уступили Нидерландам U-18 (0:1) и Англии U-18 (1:3) на турнире в испанской Марбелье.

"Мы довольны тем, что смогли сыграть с лучшими командами Европы, которыми, бесспорно, являются Нидерланды и Англия. Это был тот опыт, который нужен нашим футболистам, выступающим в украинском чемпионате, накануне квалификационного раунда чемпионата Европы. Мы проверили свои силы, попробовали различные сочетания взаимодействия игроков.

В этих контрольных поединках нам удалось посмотреть всех исполнителей. На данный момент мы практически определились с кандидатами на поездку в Нидерланды. Тренерский штаб уже понимает, как использовать тех или иных футболистов в различных ситуациях на поле. Важно, чтобы в ноябре все ребята, на которых мы рассчитываем, были здоровы", - приводит слова Михайленко официальный сайт УАФ.