  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Михайленко: Было полезно сыграть с лучшими сборными Европы
В тренде

Михайленко: Было полезно сыграть с лучшими сборными Европы

Юношеские сборные Украины

Наставник сборной Украины U-19 прокомментировал два поражения на турнире в Марбелье

Михайленко: Было полезно сыграть с лучшими сборными Европы

УАФ

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко подвел итоги октябрьского сбора для своей команды.

Сине-желтые уступили Нидерландам U-18 (0:1) и Англии U-18 (1:3) на турнире в испанской Марбелье.

"Мы довольны тем, что смогли сыграть с лучшими командами Европы, которыми, бесспорно, являются Нидерланды и Англия. Это был тот опыт, который нужен нашим футболистам, выступающим в украинском чемпионате, накануне квалификационного раунда чемпионата Европы. Мы проверили свои силы, попробовали различные сочетания взаимодействия игроков.

В этих контрольных поединках нам удалось посмотреть всех исполнителей. На данный момент мы практически определились с кандидатами на поездку в Нидерланды. Тренерский штаб уже понимает, как использовать тех или иных футболистов в различных ситуациях на поле. Важно, чтобы в ноябре все ребята, на которых мы рассчитываем, были здоровы", - приводит слова Михайленко официальный сайт УАФ.

Напомним, юношеская сборная Украины U-19 примет участие в первом квалификационном раунде Евро-2025, где соперниками сине-желтых стали Нидерланды (хозяева турнира), Словения и Казахстан. Мини-турнир пройдет с 13 по 19 ноября.

По теме
yellow-arrow
Защитник Украины U-17: Может, мы еще встретимся с Бельгией и попробуем взять реванш
yellow-arrow
Форвард сборной Украины U-17: Очень хочется попасть в финальную часть Евро
yellow-arrow
Тренер сборной Украины U-17: Наша команда заслуживает наилучшей похвалы
Украина U-19 Дмитрий Михайленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости