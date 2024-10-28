Вратарь сборной Украины вместо Челси перейдет в Арсенал

Украинский голкипер Владислав Крапивцов продолжит карьеру на Туманном Альбионе.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, лондонский "Арсенал" в ближайшее время подпишет контракт с 19-летним украинцем.

Согласно данным источника, с прошлой недели Крапивцов уже приступил к тренировкам с "канонирами".

Крапивцов является воспитанником "Днепра-1". В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду днепрян, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента. На его счету также 7 поединков за юношескую сборную Украины U-19.

Напомним, ранее Крапивцов находился на просмотре в "Челси", и "синие" хотели подписать его, но трансфер не состоялся из-за переполненной заявки команды.