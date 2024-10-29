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Гаджиев: Отказ играть за Азербайджан – окончательное решение, хочу выступать за сборную Украины

Юношеские сборные Украины
Обновлено

У вингера было предложение из сборной Азербайджана

Гаджиев: Отказ играть за Азербайджан – окончательное решение, хочу выступать за сборную Украины

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Вингер "Металлиста 1925" и юношеской сборной Украины, Рамик Гаджиев, который родился в Азербайджане, заявил, что не планирует брать футбольное гражданство этой страны.

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‒ Еще в прошлом году ходили слухи, что сборная Азербайджана хочет вас у себя заиграть? Что вам известно об этом? Была ли конкретика?

‒ Мне звонили скауты из национальной сборной Азербайджана и говорили, что меня хотят видеть в сборной. Самая федерация футбола этой страны не обращалась. Сообщалось, что паспорт сделать не будет проблемой, главное мое согласование. Я отказался.

‒ Это конечно ваше решение или вы со временем вернетеся к этому вопросу?

‒ В настоящее время – это окончательное решение. Хочу выступать за сборную Украины.

‒ Сборная Украины до 19 лет довольно удачно провела Чемпионат Европы. Что вы можете сказать об этом турнире?

‒ Думаю, что мы выполнили минимальную задачу – попадание на Чемпионат мира. Был очень драматический турнир, в частности матч с Италией, нам нужна была только победа. От Евро только положительные эмоции, команда в Украине подобралась сильная, все старались, демонстрировали, что могут и бились до последнего. Благодаря этому мы получили бронзу турнира.

‒ Какие задачи ставите перед собой в ближайшем будущем?

‒ Задача – восстановиться от травмы, набирать форму и кондиции, потому что уже пять месяцев без команды. Жду возобновления тренировок после полутора месяцев их отсутствия.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
29.10.2024 в 19:20
Что у нас своих мало?
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
29.10.2024 в 19:20
Что у нас своих мало?
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.10.2024 в 19:51
Так він і є свій. З дитинства живе у Харкові, є вихованцем ДЮСШ 4 Харкова, є громадянином України.
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