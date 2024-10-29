Гаджиев: Отказ играть за Азербайджан – окончательное решение, хочу выступать за сборную Украины

Вингер "Металлиста 1925" и юношеской сборной Украины, Рамик Гаджиев, который родился в Азербайджане, заявил, что не планирует брать футбольное гражданство этой страны.

‒ Еще в прошлом году ходили слухи, что сборная Азербайджана хочет вас у себя заиграть? Что вам известно об этом? Была ли конкретика?

‒ Мне звонили скауты из национальной сборной Азербайджана и говорили, что меня хотят видеть в сборной. Самая федерация футбола этой страны не обращалась. Сообщалось, что паспорт сделать не будет проблемой, главное мое согласование. Я отказался.

‒ Это конечно ваше решение или вы со временем вернетеся к этому вопросу?

‒ В настоящее время – это окончательное решение. Хочу выступать за сборную Украины.

‒ Сборная Украины до 19 лет довольно удачно провела Чемпионат Европы. Что вы можете сказать об этом турнире?

‒ Думаю, что мы выполнили минимальную задачу – попадание на Чемпионат мира. Был очень драматический турнир, в частности матч с Италией, нам нужна была только победа. От Евро только положительные эмоции, команда в Украине подобралась сильная, все старались, демонстрировали, что могут и бились до последнего. Благодаря этому мы получили бронзу турнира.

‒ Какие задачи ставите перед собой в ближайшем будущем?

‒ Задача – восстановиться от травмы, набирать форму и кондиции, потому что уже пять месяцев без команды. Жду возобновления тренировок после полутора месяцев их отсутствия.