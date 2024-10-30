"Тренер не хотел, чтобы я забирал игровое время". Вингер сборной Украины – о неудачном просмотре в Англии

Вингер юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев поделился историей просмотра в английском клубе "Дерби Каунти".

"Просмотр длился всего 5 дней, играл не на своей позиции, потому что меня ставили опорным полузащитником, хотя я атакующий игрок. В итоге тренер сказал, что у них есть ребята моложе и перспективнее меня и он не хочет, чтобы я забирал их игровое время.

Другие предложения от зарубежных команд? Может и поступали, но они поступали агенту, мне ничего об этом неизвестно. После "Дерби" я уже не хотел еще куда-то ехать, потому что уже был конец сентября. Кроме того, у меня в то время еще оказались проблемы со спиной", - рассказал Гаджиев.