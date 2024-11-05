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УАФ намерена натурализовать 18-летнего вингера Браги

Юношеские сборные Украины

Дани Роззувайло родился в Португалии и является сыном украинских эмигрантов

УАФ намерена натурализовать 18-летнего вингера Браги

Новина українською

УАФ намерена натурализовать 18-летнего вингера португальской "Браги" Дани Роззувайло, который выступает за команду "канониров" U-19, сообщает Футбол 24.

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Роззувайло родился в Португалии и является сыном украинских эмигрантов.

По данным источника, УАФ уже начала процедуру натурализации, а сам процесс может занять до полугода. В натурализации в первую очередь заинтересован главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко. Дебют Роззувайло ожидается весной в элит-раунде, если "сине-желтые" пройдут первую квалификацию.

Если верить порталу Transfermarkt, Дани вызывался в сборную Португалии U-15, но не дебютировал. Также в активе игрока Браги есть один матч на уровне Юношеской лиги УЕФА.

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Источник:
football 24
Опубликовал: Михаил Черныш
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