Игрок Боруссии М получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины - на него претендовала Армения
Вингер впервые будет задействован в юношеской сборной Украины
Фото: Legioners.ua
Вингер менхенгладбахской "Боруссии" U-17 Артем Мурадян поделился эмоциями от приглашения в юниорскую сборную Украины.
Летом за 16-летнего игрока "боролись" две футбольные ассоциации - Украины и Армении.
- Из-за некоторых трудностей - я не могу играть за Армению, мне поступило приглашение выступать за сборную Украины, и я, конечно же, согласился.
- Уже подготовился к ноябрьскому сбору, появилась информация, что ты получишь дебютный вызов?
- Конечно, готов. Я с нетерпением жду сбора, чтобы с радостью дебютировать и показать себя в сборной Украины, - сказал Мурадян в комментарии Legioners.ua.
После начала полномасштабного вторжения РФ украинский футболист армянского происхождения переехал в Германию, где начал выступал за "Байер Юрдинген" U-15, за который забил более 20-ти голов за сезон. Затем он перебрался в юниорскую команду "Боруссии" Менхенгладбах.
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