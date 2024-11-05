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Игрок Боруссии М получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины - на него претендовала Армения

Юношеские сборные Украины

Вингер впервые будет задействован в юношеской сборной Украины

Игрок Боруссии М получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины - на него претендовала Армения

Фото: Legioners.ua

Новина українською

Вингер менхенгладбахской "Боруссии" U-17 Артем Мурадян поделился эмоциями от приглашения в юниорскую сборную Украины.

Летом за 16-летнего игрока "боролись" две футбольные ассоциации - Украины и Армении.

- Из-за некоторых трудностей - я не могу играть за Армению, мне поступило приглашение выступать за сборную Украины, и я, конечно же, согласился.

- Уже подготовился к ноябрьскому сбору, появилась информация, что ты получишь дебютный вызов?

- Конечно, готов. Я с нетерпением жду сбора, чтобы с радостью дебютировать и показать себя в сборной Украины, - сказал Мурадян в комментарии Legioners.ua.

После начала полномасштабного вторжения РФ украинский футболист армянского происхождения переехал в Германию, где начал выступал за "Байер Юрдинген" U-15, за который забил более 20-ти голов за сезон. Затем он перебрался в юниорскую команду "Боруссии" Менхенгладбах.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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