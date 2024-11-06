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Юношеская сборная Украины U-17 проведет два спарринга с Хорватией

Юношеские сборные Украины

Обе игры пройдут в Риеке

Юношеская сборная Украины U-17 проведет два спарринга с Хорватией

Фото: пресслужба УАФ

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Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения)планирует провести два товарищеских матча, сообщает пресс-служба УАФ.

Сине-желтые выполнили задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17), заняв второе место в своей группе и выйдя во второй этап отбора, который состоится весной 2025 года.

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Команда Юрия Мороза соберется 9 ноября, а 12-го и 14-го числа состоятся два спарринга между сборными Украины и Хорватии.

Встречи пройдут в Риеке (начало - в 14:30 и 11:00 соответственно). Наш соперник также уже имеет путевку в следующую стадию квалификации Евро-2025, опередив в своей группе Нидерланды (3:1), Албанию (1:1) и Фарерские острова (7:0).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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