Юношеская сборная Украины U-17 проведет два спарринга с Хорватией
Обе игры пройдут в Риеке
Фото: пресслужба УАФ
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения)планирует провести два товарищеских матча, сообщает пресс-служба УАФ.
Сине-желтые выполнили задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17), заняв второе место в своей группе и выйдя во второй этап отбора, который состоится весной 2025 года.
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Команда Юрия Мороза соберется 9 ноября, а 12-го и 14-го числа состоятся два спарринга между сборными Украины и Хорватии.
Встречи пройдут в Риеке (начало - в 14:30 и 11:00 соответственно). Наш соперник также уже имеет путевку в следующую стадию квалификации Евро-2025, опередив в своей группе Нидерланды (3:1), Албанию (1:1) и Фарерские острова (7:0).
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