Преимущество Шахтера и Руха. Заявка сборной Украины U-17 на матчи с Хорватией

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) на предстоящем сборе сыграет в Риеке два товарищеских поединка.

С 9-го по 16 ноября юношеская сборная Украины U-17 будет проводить тренировочный сбор в Хорватии. Там сине-желтые 12-го и 14-го числа сыграют два спарринга с местными сверстниками.

Главный тренер команды Юрий Мороз назвал состав, который будет готовиться к этим играм.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Игорь Костенко ("Бенфика", Португалия), Федор Ткаченко ("Бетис", Испания).

Защитники: Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все - "Шахтер" Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон, Алексей Пискун (все - "Рух" Львов), Никита Мельник ("Имолезе", Италия), Александр Ткаченко ("Вердер", Германия).

Полузащитники: Павел Люсин ("Динамо" Киев), Артем Зубрий, Александр Середа (оба - "Шахтер" Донецк), Ролан Мустафаев, Мухаммад Джурабаев (оба - "Рух" Львов), Егор Кощий ("Байер", Германия), Николай Петровский ("Штутгарт", Германия), Александр Шишкевич ("Риу Аве", Португалия), Артем Мурадян ("Боруссия" М, Германия).

Нападающие: Даниил Юрченко ("Динамо" Киев), Дмитрий Зудин ("Гайдук", Хорватия).

Напомним, юношеская сборная Украины выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17). Сине-желтые заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной следующего года.