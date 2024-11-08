Преимущество Шахтера и Руха. Заявка сборной Украины U-17 на матчи с Хорватией
"Динамо" представлено двумя игроками, остальные - легионеры
УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) на предстоящем сборе сыграет в Риеке два товарищеских поединка.
С 9-го по 16 ноября юношеская сборная Украины U-17 будет проводить тренировочный сбор в Хорватии. Там сине-желтые 12-го и 14-го числа сыграют два спарринга с местными сверстниками.
Главный тренер команды Юрий Мороз назвал состав, который будет готовиться к этим играм.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Игорь Костенко ("Бенфика", Португалия), Федор Ткаченко ("Бетис", Испания).
Защитники: Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все - "Шахтер" Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон, Алексей Пискун (все - "Рух" Львов), Никита Мельник ("Имолезе", Италия), Александр Ткаченко ("Вердер", Германия).
Полузащитники: Павел Люсин ("Динамо" Киев), Артем Зубрий, Александр Середа (оба - "Шахтер" Донецк), Ролан Мустафаев, Мухаммад Джурабаев (оба - "Рух" Львов), Егор Кощий ("Байер", Германия), Николай Петровский ("Штутгарт", Германия), Александр Шишкевич ("Риу Аве", Португалия), Артем Мурадян ("Боруссия" М, Германия).
Нападающие: Даниил Юрченко ("Динамо" Киев), Дмитрий Зудин ("Гайдук", Хорватия).
Напомним, юношеская сборная Украины выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17). Сине-желтые заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной следующего года.
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