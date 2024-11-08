Игрок Манчестер Юнайтед официально получил украинское гражданство. ФОТО
Захар Бауманн теперь украинец
uaf.ua
17-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" украинского происхождения Захар Бауманн получил паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Как писали ранее СМИ, Захар будет выступать за сборную Украины U -19.
"Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и что теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле", - прокомментировал это событие сам футболист.
Добавим, что в сезоне-2024/2025 Захар сыграл за молодежный состав "МЮ" на позиции центрального полузащитника девять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Первый раунд квалификации на Евро U-19 состоится с 13 по 19 ноября в Нидерландах. Среди соперников сборной Украины – хозяева нидерландцы и сверстники из Словении и Казахстана. Две лучшие команды выйдут в элит-раунд.
Напомним, Захар Бауманн родился в Болтоне в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.
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