Суркис и Шевченко на месте. Известен состав сборной Украины U-19 на ноябрьские матчи

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко огласил список игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе и мини-турнире квалификационного раунда Евро-2025.

Наставник нашей команды рассчитывает на 22 исполнителей.

Отметим, что в сборную вызван 17-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" украинского происхождения Захар Бауманн, который на днях получил паспорт гражданина Украины.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Назар Макаренко ("Александрия"), Маркиян Бакус ("Рух" Львов).

Защитники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (все - "Динамо" Киев), Владислав Шершень ("Колос" Ковалевка), Даниэль Вернаттус, Кирилл Дигтярь (оба - "Металлист" Харьков), Александр Гавриленко ("Шленск", Польша).

Полузащитники: Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко (все - "Динамо" Киев), Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Илья Хруник ("Прикарпатье" Ивано-Франковск), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия), Захар Бауманн ("Манчестер Юнайтед", Англия), Максим Лень ("Фортуна", Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Александр Ломага ("Шахтер" Донецк).

Напомним, юношеская сборная Украины U-19 с 13-го по 19 ноября в Нидерландах будет участвовать в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.