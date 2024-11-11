Тренер Украины U-17: На сборе хотим усовершенствовать качество игры и посмотреть в деле новичков

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) в Риеке сыграет два товарищеских поединка с командой Хорватии. Поединки запланированы на 12-е и 14-е числа.

Главный тренер нашей сборной Юрий Мороз рассказал о планах команды на этом этапе подготовки.

"На этом сборе хотим усовершенствовать качество игры футболистов, то, над чем мы работали в последнее время. Также планируем посмотреть в деле новичков, за которыми мы не прекращаем следить. Сейчас эти исполнители соответствуют уровню команды, поэтому они с нами. Для этих ребят - да и не только для них, для всех игроков - это очередной шанс доказать свою профпригодность.

В то же время наш тренерский штаб процентов на 70-80 уже определился с составом на официальные матчи. Кто это - пусть для самой команды это будет вопрос, чтобы футболисты держали себя в тонусе.

Что касается предстоящих спаррингов со сборной Хорватии, то могу сказать, что информации у нас не слишком много, но она есть. И это мы обязательно покажем и расскажем подопечным на теоретическом занятии. Могу сказать одно: нас ждут непростые поединки, это очень сильный оппонент. Результат? Мы не будем ставить задачу одержать победу любой ценой. Для нас очень важно качество игры, а если еще и удастся достичь нужного результата, то вообще будет хорошо", - приводит слова Мороза официальный сайт УАФ.