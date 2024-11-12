Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) проведет тренировочный сбор в Хорватии.

Подопечные Юрия Мороза сыграют два спарринга с местными сверстниками. Первый состоится сегодня и начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Прямая трансляция поединка запланирована на YouTube-канале УАФ.

Напомним, юношеская сборная Украины выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17). Сине-желтые заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной следующего года.

Товарищеский матч

12.11.2024

Хорватия U-17 15:30 Украина U-17

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ