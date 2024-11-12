Сборная Украины U-17 в первом спарринге проиграла сверстникам из Хорватии

Юношеская сборная Украины U-17 в рамках учебно-тренировочного сбора провела первый из двух запланированных товарищеских матчей с Хорватией.

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Первый тайм прошел под диктовку хозяев. Уже на 4-й минуте Дражен Яман открыл счет, а в середине тайма удвоили преимущество – Кусанович реализовал выход один на один.

Второй тайм выдался уже более ровный. Сборная Украины сумела отыграть один мяч (Ткаченко забил после сольного прохода), но на большее нашей команды не хватило: поражение 1:2.

Следующий товарищеский поединок со сборной Хорватии Украина проведет 14 ноября (начало – в 12:00 по киевскому времени).

Хорватия (U-17) - Украина (U-17) 2:1

Голы: Яман (4), Кусанович (26) - А. Ткаченко (74).

Украина (U-17): Ф. Ткаченко, Онищук (Пискун, 60), Зудин (Юрченко, 60), Люсин (Кощей, 81), Шишкевич (Мустафаев, 46), Зубрий (Мурадян, 46), Костюк (Милокост, 81), Петровский (О. Ткаченко, 46), Залипко (Калюжный, 46), Соломон, Джурабаев (Середа, 60).