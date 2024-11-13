Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Юношеская сборная Украины U-19 начинает свой путь в квалификационном раунде Евро-2025. В первом туре сине-желтые померяются силами с Казахстаном.

Эта встреча состоится сегодня, 13 ноября и начнется в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

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На мини-турнире украинцам также будут противостоять команды Словении и Нидерландов. Наставник нашей команды Дмитрий Михайленко рассчитывает на 22 исполнителей.

Квалификация чемпионата Европы-2025 U-19. Группа 1

13.11.2024

Украина U-19 20:00 Казахстан U-19

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ