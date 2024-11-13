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Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Юношеские сборные Украины

Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

uaf.ua

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 начинает свой путь в квалификационном раунде Евро-2025. В первом туре сине-желтые померяются силами с Казахстаном.

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Эта встреча состоится сегодня, 13 ноября и начнется в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

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На мини-турнире украинцам также будут противостоять команды Словении и Нидерландов. Наставник нашей команды Дмитрий Михайленко рассчитывает на 22 исполнителей.

Квалификация чемпионата Европы-2025 U-19. Группа 1
13.11.2024
Украина U-19 20:00 Казахстан U-19
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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