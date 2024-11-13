С Суркисом и Шевченко. Стартовый состав сборной Украины U-19 на Казахстан
Украина начинает отбор на Евро-2025
uaf.ua
Сегодня, 13 ноября юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начинает борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.
Матч начнется в 20:00, и уже известен стартовый состав нашей команды:
Украина U-19: Суркис, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Осипенко, Цуканов, Шевченко, Пономаренко
Запасные: Бакус, Гавриленко, Синчук, Пшеничнюк, Ломага, Бауман, Дигтяр, Вернаттус, Лень
Напомним, что мини-турнир проходит в Нидерландах. Кроме хозяев, "сине-желтым" будут противостоять сборные Казахстана и Словении.
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Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 19:27
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