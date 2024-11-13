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С Суркисом и Шевченко. Стартовый состав сборной Украины U-19 на Казахстан

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Украина начинает отбор на Евро-2025

С Суркисом и Шевченко. Стартовый состав сборной Украины U-19 на Казахстан

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 ноября юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начинает борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.

Матч начнется в 20:00, и уже известен стартовый состав нашей команды:

Украина U-19: Суркис, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Осипенко, Цуканов, Шевченко, Пономаренко

Запасные: Бакус, Гавриленко, Синчук, Пшеничнюк, Ломага, Бауман, Дигтяр, Вернаттус, Лень

Напомним, что мини-турнир проходит в Нидерландах. Кроме хозяев, "сине-желтым" будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

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Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 19:27
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 19:27
Теперь эта парочка - неприкосаемые
Ответить
0
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