С Суркисом и Шевченко. Стартовый состав сборной Украины U-19 на Казахстан

Сегодня, 13 ноября юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начинает борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.

Матч начнется в 20:00, и уже известен стартовый состав нашей команды:

Украина U-19: Суркис, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Осипенко, Цуканов, Шевченко, Пономаренко

Запасные: Бакус, Гавриленко, Синчук, Пшеничнюк, Ломага, Бауман, Дигтяр, Вернаттус, Лень

Напомним, что мини-турнир проходит в Нидерландах. Кроме хозяев, "сине-желтым" будут противостоять сборные Казахстана и Словении.