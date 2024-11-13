Начали ужасно. Украина U-19 уже на 9-й минуте пропустила от Казахстана

Юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.

Матч с казахами начался для нашей команды не очень удачно – уже на 9-й минуте мы пропустили после сольного прохода по центру и удара Агиманова.

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Напомним, что мини-турнир проходит в Нидерландах. Кроме хозяев, "сине-желтым" будут противостоять сборные Казахстана и Словении.