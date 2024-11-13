Сухой лист в ворота Суркиса. Украина U-19 горит Казахстану 0:2
Два гола забил Агиманов
Фото: Instagram
Юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.
Матч с казахами начался для нашей команды не очень удачно – уже на 9-й минуте мы пропустили после сольного прохода по центру и удара Агиманова.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ну а на 35-й минуте случился и вовсе курьез. Казахи подавали угловой и все тот же Агиманов прямым ударом с угла поля закрутил "сухой лист" в ворота Суркиса.
Горим 0:2.
Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча можно по ссылке.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
- Грузия – Украина, Италия против Бельгии и Франции. Расписание футбола на 11 – 17 ноября
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн