Сухой лист в ворота Суркиса. Украина U-19 горит Казахстану 0:2

Юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.

Матч с казахами начался для нашей команды не очень удачно – уже на 9-й минуте мы пропустили после сольного прохода по центру и удара Агиманова.

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Ну а на 35-й минуте случился и вовсе курьез. Казахи подавали угловой и все тот же Агиманов прямым ударом с угла поля закрутил "сухой лист" в ворота Суркиса.

Горим 0:2.

Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча можно по ссылке.