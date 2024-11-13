Украина U-19 с пенальти отыграла один гол в матче с Казахстаном - 1:2
Время еще есть
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.
Первый тайм сложился катастрофически для нашей команды – казахи забили два гола и ушли на перерыв ведя в счете 2:0.
После перерыва команда Михайленко немного добавила и смогла заработать пенальти, который реализовал Пономаренко.
1:2 к 62-й минуте. Время еще есть.
Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча можно по ссылке.
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