Украина U-19 с пенальти отыграла один гол в матче с Казахстаном - 1:2

Юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.

Первый тайм сложился катастрофически для нашей команды – казахи забили два гола и ушли на перерыв ведя в счете 2:0.

После перерыва команда Михайленко немного добавила и смогла заработать пенальти, который реализовал Пономаренко.

1:2 к 62-й минуте. Время еще есть.

Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча можно по ссылке.