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Суркис не спас, Шевченко не помог. Сборная Украины U-19 в отборе Евро-2025 проиграла Казахстану

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Начали отбор на Евро-2025 катастрофически

Суркис не спас, Шевченко не помог. Сборная Украины U-19 в отборе Евро-2025 проиграла Казахстану

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.

Поединок с казахами начался для нашей команды не очень удачно – уже на 9-й минуте мы пропустили после сольного прохода по центру и удара Агиманова.

Ну а на 35-й минуте случился и вовсе курьез. Казахи подавали угловой и все тот же Агиманов прямым ударом с угла поля закрутил "сухой лист" в ворота Суркиса.

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После перерыва команда Михайленко прибавила, и смогла с пенальти отыграть один гол – забил Пономаренко.

Впрочем, этот гол так и остался единственным позитивным моментом матча – поражение 1:2.

Свой следующий матч в группе наша команда проведет 16 ноября со Словенией которая сегодня в параллельном матче проиграла 0:2 Нидерландам.

Украина U-19 - Казахстан U-19 1:2

Голы: Пономаренко (62, пен.) - Агиманов (9, 35)

Украина U-19: Суркис, Дикий (Дигтярь, 46), Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко (Бауманн, 83), Гусол, Осипенко (Лень, 64), Цуканов, Шевченко (Пшеничнюк, 74), Пономаренко (Ломага, 83)

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1 голосов
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.11.2024 в 22:55
срукисня на всех уровнях - позорища
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0
1
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Комментарии 6
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.11.2024 в 22:55
срукисня на всех уровнях - позорища
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0
1
oda1979 (Запорожье)
13.11.2024 в 22:30
Это какой то позор
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2
0
Matachorros (Chicago)
13.11.2024 в 22:20
А вы побольше мажоров в команду приглашайте, так чтобы наверняка
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3
0
alex.belogubko (одесса)
13.11.2024 в 22:11
хорошая ростёт у нас смена Ю 17теперь Ю 19 проиграли а чему могут их научить наши физруки а тренеров нет
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3
Олексин (Н.)
13.11.2024 в 22:11
війна вже дістала і наш молодіжний футбол. Український футбол деградує на всіх рівнях. Ще більш-менш футзал тримається...
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0
0
С Карпович (Ланівці)
13.11.2024 в 22:00
На жаль корупція і кумівство загнали наш футбол нижче плінтуса
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5
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