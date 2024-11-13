Суркис не спас, Шевченко не помог. Сборная Украины U-19 в отборе Евро-2025 проиграла Казахстану

Юношеская сборная Украины U-19 матчем со сверстниками из Казахстана начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025.

Поединок с казахами начался для нашей команды не очень удачно – уже на 9-й минуте мы пропустили после сольного прохода по центру и удара Агиманова.

Ну а на 35-й минуте случился и вовсе курьез. Казахи подавали угловой и все тот же Агиманов прямым ударом с угла поля закрутил "сухой лист" в ворота Суркиса.

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После перерыва команда Михайленко прибавила, и смогла с пенальти отыграть один гол – забил Пономаренко.

Впрочем, этот гол так и остался единственным позитивным моментом матча – поражение 1:2.

Свой следующий матч в группе наша команда проведет 16 ноября со Словенией которая сегодня в параллельном матче проиграла 0:2 Нидерландам.

Украина U-19 - Казахстан U-19 1:2

Голы: Пономаренко (62, пен.) - Агиманов (9, 35)

Украина U-19: Суркис, Дикий (Дигтярь, 46), Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко (Бауманн, 83), Гусол, Осипенко (Лень, 64), Цуканов, Шевченко (Пшеничнюк, 74), Пономаренко (Ломага, 83)