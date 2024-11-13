Хавбек Манчестер Юнайтед дебютировал за сборную Украины на юношеском уровне
Первые минуты для талантливого юноши за национальную команду
Фото: Getty Images
В матче юношеской сборной Украины U-19 против Казахстана дебютировал новоиспеченный гражданин Украины — легионер "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн.
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17-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн дебютировал за молодежную сборную Украины в возрасте до 19 лет в сегодняшнем матче против сборной Казахстана (1:2). Центральный полузащитник вышел на поле на 83-й минуте поединка, однако результативными действиями отметиться не успел.
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Заметим, что следующий матч юношеской сборной Украины U-19 состоится 16-го ноября против Словении. Начало игры в 13:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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