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Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Юношеские сборные Украины

Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) сыграет второй товарищеский поединок в Хорватии с местными сверстниками.

Первый матч состоялся 12-го числа и завершился поражением подопечных Юрия Мороза со счетом 1:2. Вторая игра пройдет сегодня в 12:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция встречи запланирована на YouTube-канале УАФ.

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Напомним, юношеская сборная Украины выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17). Сине-желтые заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной следующего года.

Товарищеский матч
14.11.2024
Хорватия U-17 12:00 Украина U-17
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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