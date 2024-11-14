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Сборная Украины U-17 сыграла вничью с Хорватией во втором спарринге

Юношеские сборные Украины

Нулевая ничья

Сборная Украины U-17 сыграла вничью с Хорватией во втором спарринге

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) провела второй товарищеский поединок в Хорватии с местными сверстниками.

Определить сильнейшего в этой дуэли не удалось. В первом тайме матча между командами зрители забитых голов не увидели. После перерыва цифры на табло тоже не изменились. И финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью - 0:0.

Отметим, что в первом спарринге с хорватами, который состоялся 12 ноября, подопечные Юрия Мороза уступили со счетом 1:2.

Второй товарищеский матч
14.11.2024
Хорватия U-17 - Украина U-17 0:0

Хорватия (U-17): Граховац, Якирович, Кумар, Пайсар, Войводич, Яман, Кусанович, Радош (Лерга, 74), Хорват, Мурика, Иванда.

Украина (U-17): Костенко, Костюк (Пискун, 66), Мурадян (Зубрий, 66), Калюжный (Залипка, 66), Зудин (Хруник, 66), Люсин (Кощий, 66), Милокост, Соломон, Мустафаев (Шишкевич, 66), О. Ткаченко (Петровский, 46), Джурабаев (Середа, 46).

Предупрежден: Костюк (15).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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