Реванш взять не удалось. Хорватия U-17 – Украина U-17 0:0. Видеообзор матча
Соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга
Фото: пресслужба УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 провела второй контрольный матч со сверстниками из Хорватии. Игра завершилась безголевой ничьей - 0:0.
Два дня назад подопечные Юрия Мороза потерпели поражение от хорватов со счетом 1:2. Эти спарринги были проведены в рамках подготовки к элит-раунду квалификации ЧЕ-2025
Напомним, юношеская сборная Украины выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17. Сине-желтые заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной 2025 года.
Второй товарищеский матч
14.11.2024
Хорватия U-17 - Украина U-17 0:0
Хорватия (U-17): Граховац, Якирович, Кумар, Пайсар, Войводич, Яман, Кусанович, Радош (Лерга, 74), Хорват, Мурика, Иванда.
Украина (U-17): Костенко, Костюк (Пискун, 66), Мурадян (Зубрий, 66), Калюжный (Залипка, 66), Зудин (Хруник, 66), Люсин (Кощий, 66), Милокост, Соломон, Мустафаев (Шишкевич, 66), О. Ткаченко (Петровский, 46), Джурабаев (Середа, 46).
Предупрежден: Костюк (15).
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