Реванш взять не удалось. Хорватия U-17 – Украина U-17 0:0. Видеообзор матча

Юношеская сборная Украины U-17 провела второй контрольный матч со сверстниками из Хорватии. Игра завершилась безголевой ничьей - 0:0.

Два дня назад подопечные Юрия Мороза потерпели поражение от хорватов со счетом 1:2. Эти спарринги были проведены в рамках подготовки к элит-раунду квалификации ЧЕ-2025

Напомним, юношеская сборная Украины выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17. Сине-желтые заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной 2025 года.

Второй товарищеский матч

14.11.2024

Хорватия U-17 - Украина U-17 0:0

Хорватия (U-17): Граховац, Якирович, Кумар, Пайсар, Войводич, Яман, Кусанович, Радош (Лерга, 74), Хорват, Мурика, Иванда.

Украина (U-17): Костенко, Костюк (Пискун, 66), Мурадян (Зубрий, 66), Калюжный (Залипка, 66), Зудин (Хруник, 66), Люсин (Кощий, 66), Милокост, Соломон, Мустафаев (Шишкевич, 66), О. Ткаченко (Петровский, 46), Джурабаев (Середа, 46).

Предупрежден: Костюк (15).