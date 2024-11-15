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Новичок Украины U-19 рассказал, какую роль сыграл сын Шевченко в его адаптации в сборной

Юношеские сборные Украины

Они были знакомы еще давно через Инстаграм

Новичок Украины U-19 рассказал, какую роль сыграл сын Шевченко в его адаптации в сборной

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Новичок юношеской сборной Украины U-19 Захар Бауманн рассказал, как его приняли в команде. Футболист подчеркнул важную роль сына Андрея Шевченко Кристиана, который помог ему быстрее адаптироваться.

"Почему-то так получалось, что с "Уотфордом" я не пересекался и против Кристиана на поле не выходил. Но мы знакомы, подружились, еще давно добавили друг друга в Инстаграме. Бесспорно, для меня Кристиан - большое преимущество и бонус, что он есть в сборной. Он действительно прекрасно говорит по-английски, помогает мне с адаптацией. Кристиан - замечательный парень. Он для меня сейчас - мой замечательный друг и сосед по комнате в сборной Украины.

В целом меня приняли замечательно, и заслуга таких приветливых ребят, как Кристиан, в этом очень велика. В общем, я стараюсь стать своим в команде и привыкаю. Однако в футбольном плане все на высоком уровне и нет такого, что я воспринимал бы с непониманием", - рассказал Бауманн.

В текущем сезоне Бауманн принял участие в девяти матчах юношеских команд "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Бауманн объяснил, почему принял украинское гражданство.

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Украина U-19 Манчестер Юнайтед Кристиан Шевченко Захар Бауманн
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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