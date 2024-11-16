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Юношеская сборная Украины U-19 потерпела обидное поражение от словенских сверстников

Юношеские сборные Украины

Очередная неудача сине-желтых

Юношеская сборная Украины U-19 потерпела обидное поражение от словенских сверстников

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во втором квалификационном матче к чемпионату Европы U-19 встречались между собой аутсайдеры группы Украина и Словения. Трудно сказать каким был первый тайм для наших игроков, поскольку были большие проблемы с трансляцией в Нидерландах.

Так или иначе, в начале второй половины игры наши игроки пропустили гол от словенцев, где после навеса в исполнении Хрватина с правого фланга, Пеичич головой удачно замкнул эту подачу. Позже Цуканов мог сравнять счет во встрече, однако с близкого расстояния он пробил над воротами. В конце встречи Синчук имел возможность забить мяч в ворота словенцев, но он не успел замкнуть навес с углового.

В итоге 0:1 и это уже второе поражение нашей юношеской сборной в группе. Завершат квалификацию украинцы матчем против Нидерландов 19 ноября. В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья.

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Cборная Украины (U-19)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
16.11.2024 в 16:04
Це ця Ю-19, яка кваліфікувався на ЧС Ю-20 на Євро літом вийшовши в півфінал Євро...Пономаренко, Крістіан Шевченко, Цуканов, Сінчук, Дігтяр... Відстій...
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
16.11.2024 в 16:04
Це ця Ю-19, яка кваліфікувався на ЧС Ю-20 на Євро літом вийшовши в півфінал Євро...Пономаренко, Крістіан Шевченко, Цуканов, Сінчук, Дігтяр... Відстій...
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2024 в 15:53
Це кінець, подумав Штірліц
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