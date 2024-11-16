Юношеская сборная Украины U-19 потерпела обидное поражение от словенских сверстников

Во втором квалификационном матче к чемпионату Европы U-19 встречались между собой аутсайдеры группы Украина и Словения. Трудно сказать каким был первый тайм для наших игроков, поскольку были большие проблемы с трансляцией в Нидерландах.

Так или иначе, в начале второй половины игры наши игроки пропустили гол от словенцев, где после навеса в исполнении Хрватина с правого фланга, Пеичич головой удачно замкнул эту подачу. Позже Цуканов мог сравнять счет во встрече, однако с близкого расстояния он пробил над воротами. В конце встречи Синчук имел возможность забить мяч в ворота словенцев, но он не успел замкнуть навес с углового.

В итоге 0:1 и это уже второе поражение нашей юношеской сборной в группе. Завершат квалификацию украинцы матчем против Нидерландов 19 ноября. В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья.