Юношеская сборная Украины U-19 потерпела обидное поражение от словенских сверстников
Очередная неудача сине-желтых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором квалификационном матче к чемпионату Европы U-19 встречались между собой аутсайдеры группы Украина и Словения. Трудно сказать каким был первый тайм для наших игроков, поскольку были большие проблемы с трансляцией в Нидерландах.
Так или иначе, в начале второй половины игры наши игроки пропустили гол от словенцев, где после навеса в исполнении Хрватина с правого фланга, Пеичич головой удачно замкнул эту подачу. Позже Цуканов мог сравнять счет во встрече, однако с близкого расстояния он пробил над воротами. В конце встречи Синчук имел возможность забить мяч в ворота словенцев, но он не успел замкнуть навес с углового.
В итоге 0:1 и это уже второе поражение нашей юношеской сборной в группе. Завершат квалификацию украинцы матчем против Нидерландов 19 ноября. В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья.
Популярное сейчас
- Обладатель Золотого мяча 86 спрогнозировал результат матча Грузия – Украина
- Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- "Для меня Украина всегда значила многое". Хавбек МЮ объяснил, почему принял украинское гражданство
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Комментарии 2