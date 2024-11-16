С нулем далеко не уедешь. Украина U19 потеряла шансы выйти в элит-раунд отбора Евро-2025
Последняя игра станет важной лишь для одной команды
УАФ/Пресслужба
Завершился 2-й тур Квалификации Евро U19. Сборная Украины проиграла стартовые 2 матча Казахстану (1:2) и Словении (0:1), поэтому остается с нулем в турнирной таблице группы.
В связи с другими результатами матчей группы, украинцы потеряли любые возможности побороться за выход в элит-раунд. Сине-желтые гарантированно останутся на последнем 4-м месте.
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В заключительном поединке Квалификации Украина U19 сыграет против сверстников из Нидерландов. К слову, они возглавляют группу с максимумом очков (6). У Казахстана и Словении - по 3 балла.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Morphyk7 (Черновцы)
16.11.2024 в 22:55
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