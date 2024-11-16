С нулем далеко не уедешь. Украина U19 потеряла шансы выйти в элит-раунд отбора Евро-2025

Завершился 2-й тур Квалификации Евро U19. Сборная Украины проиграла стартовые 2 матча Казахстану (1:2) и Словении (0:1), поэтому остается с нулем в турнирной таблице группы.

Читайте также Юношеская сборная Украины U-19 потерпела обидное поражение от словенских сверстников

В связи с другими результатами матчей группы, украинцы потеряли любые возможности побороться за выход в элит-раунд. Сине-желтые гарантированно останутся на последнем 4-м месте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В заключительном поединке Квалификации Украина U19 сыграет против сверстников из Нидерландов. К слову, они возглавляют группу с максимумом очков (6). У Казахстана и Словении - по 3 балла.