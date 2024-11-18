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Отец Мустафаева – об интересе Азербайджана: Это выбор Ролана. Как он решит, так и будет

Юношеские сборные Украины

Его старший брат Эмиль уже сказал свое слово

Отец Мустафаева – об интересе Азербайджана: Это выбор Ролана. Как он решит, так и будет

Фото: ФК Рух

Новина українською

В начале ноября стало известно, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) хочет натурализовать 16-летнего украинского полузащитника "Руха" U-19 и сборной Украины U-17 Ролана Мустафаева. Эту новость прокомментировал отец игрока Рамиль.

“Это очень приятно, когда сына приглашают в национальную команду. Причем не одного, а двоих. Каким родителям это будет неприятно? Можем ли мы увидеть его в сборной Азербайджана? Всё возможно. Сейчас Ролана вызывают в сборную Украины и сейчас он находится в этой стране. А здесь идет война. В нынешний период ему нравится играть в сборной Украины".

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“В будущем он может играть и в сборной Азербайджана. Приглашение было. Звонил по телефону Ильгар Гурбанов [директор сборной Азербайджана – прим.]. Мы два-три раза разговаривали с ним на эту тему. Я объяснил ситуацию. Сборная Украины пригласила его раньше. Мы не имеем права отказываться от Украины, где Ролан вырос как футболист. Во всяком случае, это выбор Ролана. Как он решит, так и будет”, – заявил отец юноши.

14 ноября 16-летний полузащитник провел 67 минут в спарринге против Хорватии (0:0).

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Источник:
Azerisport
Опубликовал: Александр Симченко
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