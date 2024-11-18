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Тренер сборной Украины U-17: Конкуренция в сборной растет

Юношеские сборные Украины

Специалист подвел итоги тренировочного сбора

Тренер сборной Украины U-17: Конкуренция в сборной растет

Фото: УАФ

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Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз проанализировал результаты товарищеских матчей команды против сверстников из Хорватии (1:2, 0:0).

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"Очень хорошо, что нам удалось сыграть с таким сильным оппонентом, как Хорватия. Могу лишь поблагодарить руководство УАФ, организовавшее такой полезный сбор.

Я остался доволен работой команды, в частности, новичками. Разве что мне не понравились действия команды в первом тайме первого поединка, когда мы пропустили два мяча. Но с уверенностью могу сказать, что конкуренция в сборной растет. К нам добавляются и талантливые футболисты 2009 года рождения.

Что касается дальнейшей работы, то в этом году мы уже собираться не будем. Задачу войти в элит-раунд сборная выполнила. Планы начнем строить после 8 декабря, когда состоится жеребьевка следующего этапа квалификации", - сказал Юрий.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Екатерина Власова
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