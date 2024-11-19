Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
uaf.ua
Сегодня, 19 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения) в квалификационном раунде Евро-2025 U-19 проведет свой третий матч. Подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Нидерландов в Вендаме.
На старте наша команда уступила Казахстану (1:2), а во втором туре проиграла Словении (0:1). Сине-желтые, к сожалению, потеряли шанс на выход в следующий раунд отбора.
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Начало игры - в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.
Квалификация чемпионата Европы-2025 U-19. Группа 1
19.11.2024
Нидерланды U-19 20:00 Украина U-19
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ
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