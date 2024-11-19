  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Суркис и Шевченко сели на лавку. Стартовый состав Украины U-19 на матч с Нидерландами U-19
В тренде

Суркис и Шевченко сели на лавку. Стартовый состав Украины U-19 на матч с Нидерландами U-19

Юношеские сборные Украины

Стартовый состав нашей команды

Суркис и Шевченко сели на лавку. Стартовый состав Украины U-19 на матч с Нидерландами U-19

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 ноября, состоится поединок третьего тура квалификации ЕВРО-2025 между сборными Украины и Нидерландов до 19 лет.

Читайте такжеСуркис не спас, Шевченко не помог. Сборная Украины U-19 в отборе Евро-2025 проиграла Казахстану

Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени и уже известен стартовый состав нашей команды.

Украина U-19: Бакус, Дигтярь, Гавриленко, Захарченко, Коробов, Ищенко, Гусол, Лень, Осипенко, Синчук, Ломага

Запасные: Суркис, Шершень, Шевченко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Бауманн, Вернаттус, Цуканов

Отметим, что подопечные Дмитрия Михайленко полностью провалили отбор, уже проиграв Казахстану (1:2) и Словении (0:1) и к потерялм шансы на выход в следующий раунд отбора.

Поэтому игра с Нидерландами для нас не будет нести никакой турнирной составляющей.

По теме
yellow-arrow
Нидерланды U-19 – ​​​​​​​Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
yellow-arrow
Тренер сборной Украины U-17: Конкуренция в сборной растет
yellow-arrow
Отец Мустафаева – об интересе Азербайджана: Это выбор Ролана. Как он решит, так и будет
Украина U-19
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости