Суркис и Шевченко сели на лавку. Стартовый состав Украины U-19 на матч с Нидерландами U-19
Стартовый состав нашей команды
uaf.ua
Сегодня, 19 ноября, состоится поединок третьего тура квалификации ЕВРО-2025 между сборными Украины и Нидерландов до 19 лет.
Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени и уже известен стартовый состав нашей команды.
Украина U-19: Бакус, Дигтярь, Гавриленко, Захарченко, Коробов, Ищенко, Гусол, Лень, Осипенко, Синчук, Ломага
Запасные: Суркис, Шершень, Шевченко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Бауманн, Вернаттус, Цуканов
Отметим, что подопечные Дмитрия Михайленко полностью провалили отбор, уже проиграв Казахстану (1:2) и Словении (0:1) и к потерялм шансы на выход в следующий раунд отбора.
Поэтому игра с Нидерландами для нас не будет нести никакой турнирной составляющей.
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