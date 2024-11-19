Суркис и Шевченко сели на лавку. Стартовый состав Украины U-19 на матч с Нидерландами U-19

Сегодня, 19 ноября, состоится поединок третьего тура квалификации ЕВРО-2025 между сборными Украины и Нидерландов до 19 лет.

Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени и уже известен стартовый состав нашей команды.

Украина U-19: Бакус, Дигтярь, Гавриленко, Захарченко, Коробов, Ищенко, Гусол, Лень, Осипенко, Синчук, Ломага

Запасные: Суркис, Шершень, Шевченко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Бауманн, Вернаттус, Цуканов

Отметим, что подопечные Дмитрия Михайленко полностью провалили отбор, уже проиграв Казахстану (1:2) и Словении (0:1) и к потерялм шансы на выход в следующий раунд отбора.

Поэтому игра с Нидерландами для нас не будет нести никакой турнирной составляющей.