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Бинго. Украина U-19 проиграла и свой третий из трех матчей отбора Евро-2025

Юношеские сборные Украины
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Провальное выступление нашей сборной

Бинго. Украина U-19 проиграла и свой третий из трех матчей отбора Евро-2025

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

19 ноября состоялся поединок третьего тура квалификации ЕВРО-2025, в котором сборная Украины U-19 сыграла со сверстниками из Нидерландов.

Матч не нес никакой турнирной нагрузки – мы, проиграв два первых матча, не могли подняться выше последнего, 4-го места в группе, а голландцы наоборот, уже забронировали за собой первую строчку.

Дмитрий Михайленко устроил некоторую ротацию состава. В целом же, матч, учитывая турнирные реалии, больше походил на товарищеский. Достаточно равная игра, не так много моментов и гол голландцев в концовке первого тайма после контратаки и выхода один на один.

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После перерыва наша команда даже больше владела инициативой, но хоть на один гол так и не наиграла.

Поражение 0:1. Третье поражение в трех матчах группы и законное последнее место. На Евро-2025 мы не едем, что, впрочем, было понятно уже после второго поражения.

Нидерланды U-19 – Украина U-19 1:0
Гол: Слити (39)
Украина U-19: Бакус, Дигтярь, Гавриленко, Захарченко, Коробов, Ищенко, Гусол (Пшеничнюк, 46), Лень (Вернаттус, 81), Осипенко (Цуканов, 63), Синчук, Ломага (Шевченко, 63)
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