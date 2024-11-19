Бинго. Украина U-19 проиграла и свой третий из трех матчей отбора Евро-2025
Провальное выступление нашей сборной
uaf.ua
19 ноября состоялся поединок третьего тура квалификации ЕВРО-2025, в котором сборная Украины U-19 сыграла со сверстниками из Нидерландов.
Матч не нес никакой турнирной нагрузки – мы, проиграв два первых матча, не могли подняться выше последнего, 4-го места в группе, а голландцы наоборот, уже забронировали за собой первую строчку.
Дмитрий Михайленко устроил некоторую ротацию состава. В целом же, матч, учитывая турнирные реалии, больше походил на товарищеский. Достаточно равная игра, не так много моментов и гол голландцев в концовке первого тайма после контратаки и выхода один на один.
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После перерыва наша команда даже больше владела инициативой, но хоть на один гол так и не наиграла.
Поражение 0:1. Третье поражение в трех матчах группы и законное последнее место. На Евро-2025 мы не едем, что, впрочем, было понятно уже после второго поражения.
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