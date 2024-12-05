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Определились соперники юношеской сборной Украины U-19 на первом этапе отбора Евро-2026

Юношеские сборные Украины

Сине-желтые будут противостоять Словакии, Черногории и Албании

Определились соперники юношеской сборной Украины U-19 на первом этапе отбора Евро-2026

Фото: uefa.com

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В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 (U-19).

52 команды были разделены на 13 групп по четыре участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил пропуск на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.

По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди тех, что займут третьи места, присоединятся к Испании в элит-раунде. Он пройдет весной 2026 года и в семи группах определит семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в финальной части Евро-2026 (U-19).

Юношеская сборная Украины (сейчас она U-18, игроки 2007 года рождения) на основании рейтинга УЕФА, сформированного на основе результатов этой возрастной категории в четырех последних сезонах, перед жеребьевкой квалификационного раунда Евро-2026 (U-19) попала в корзину 1.

По результатам жеребьевки сине-желтые оказались в группе 5, где будут противостоять Словакии, Черногории и Албании.

Результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 (U-19)

Группа 1: Ирландия, Нидерланды, Кипр, Казахстан.
Группа 2: Франция, Венгрия, Болгария, Фарерские о-ва.
Группа 3: Турция, Греция, Беларусь, Лихтенштейн.
Группа 4: Израиль, Австрия, Словения, Люксембург.
Группа 5: Украина, Словакия, Черногория, Албания.
Группа 6: Сербия, Хорватия, Грузия, Гибралтар.
Группа 7: Румыния, Исландия, Финляндия, Андорра.
Группа 8: Англия, Шотландия, Латвия, Литва.
Группа 9: Италия, Польша, Босния и Герцеговина, Молдова.
Группа 10: Дания, Швейцария, Швеция, Сан-Марино.
Группа 11: Португалия, Бельгия, Северная Македония, Эстония.
Группа 12: Норвегия, Германия, Армения, Косово, Норвегия, Германия.
Группа 13: Чехия, Северная Ирландия, Мальта, Азербайджан.

Хозяева мини-турниров в каждой группе будут согласованы после жеребьевки. Матчи в каждом мини-турнире будут проходить в одно из следующих окон:

1-9 сентября 2025 года;
6-14 октября 2025 года;
10-18 ноября 2025 года.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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