Определились соперники юношеской сборной Украины U-19 на первом этапе отбора Евро-2026
Сине-желтые будут противостоять Словакии, Черногории и Албании
Фото: uefa.com
В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 (U-19).
52 команды были разделены на 13 групп по четыре участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил пропуск на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.
По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди тех, что займут третьи места, присоединятся к Испании в элит-раунде. Он пройдет весной 2026 года и в семи группах определит семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в финальной части Евро-2026 (U-19).
Юношеская сборная Украины (сейчас она U-18, игроки 2007 года рождения) на основании рейтинга УЕФА, сформированного на основе результатов этой возрастной категории в четырех последних сезонах, перед жеребьевкой квалификационного раунда Евро-2026 (U-19) попала в корзину 1.
По результатам жеребьевки сине-желтые оказались в группе 5, где будут противостоять Словакии, Черногории и Албании.
Результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 (U-19)
Группа 1: Ирландия, Нидерланды, Кипр, Казахстан.
Группа 2: Франция, Венгрия, Болгария, Фарерские о-ва.
Группа 3: Турция, Греция, Беларусь, Лихтенштейн.
Группа 4: Израиль, Австрия, Словения, Люксембург.
Группа 5: Украина, Словакия, Черногория, Албания.
Группа 6: Сербия, Хорватия, Грузия, Гибралтар.
Группа 7: Румыния, Исландия, Финляндия, Андорра.
Группа 8: Англия, Шотландия, Латвия, Литва.
Группа 9: Италия, Польша, Босния и Герцеговина, Молдова.
Группа 10: Дания, Швейцария, Швеция, Сан-Марино.
Группа 11: Португалия, Бельгия, Северная Македония, Эстония.
Группа 12: Норвегия, Германия, Армения, Косово, Норвегия, Германия.
Группа 13: Чехия, Северная Ирландия, Мальта, Азербайджан.
Хозяева мини-турниров в каждой группе будут согласованы после жеребьевки. Матчи в каждом мини-турнире будут проходить в одно из следующих окон:
1-9 сентября 2025 года;
6-14 октября 2025 года;
10-18 ноября 2025 года.
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