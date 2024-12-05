Украина U-17 узнала своих соперников на первом этапе отбора к Евро-2026

В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 (U-17).

54 команды были разделены на 12 групп по четыре участника и две группы по три участника. Хозяин финальной части, сборная Эстонии, также примет участие в квалификации.

По итогам первого раунда отбора 14 победителей групп и 14 команд, которые займут вторые места, выйдут во второй раунд в Лиге A. Остальные 26 команд примут участие во втором раунде в Лиге B.

Сборные, попавшие во второй раунд отбора в Лиге А, весной 2026 года будут соревноваться за семь путевок в финальную часть Евро-2026 (U-17). Эстония как хозяин турнира получила пропуск автоматически. Отметим, что отборочный раунд в Лиге А является также квалификационным раундом на ЧМ-2026 (U-17) в Катаре.

К тому же команды из обеих лиг второго раунда отбора будут бороться за повышение и понижение между лигами перед первым раундом квалификации Евро-2028 (U-19).

Юношеская сборная Украины (сейчас она U-16, игроки 2009 года рождения) на основании рейтинга УЕФА этой возрастной категории перед жеребьевкой первого раунда отбора Евро-2026 (U-17) попала в корзину В.

По результатам жеребьевки сине-желтые оказались в группе 1, где будут противостоять Италии, Черногории и Эстонии.

Результаты жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 (U-17)

Группа 1: Италия, Украина, Черногория, Эстония.

Группа 2: Чехия, Венгрия, Северная Македония, Гибралтар.

Группа 3: Англия, Швеция, Литва, Шотландия.

Группа 4: Испания, Дания, Латвия, Андорра.

Группа 5: Бельгия, Норвегия, беларусь, Молдова.

Группа 6: Австрия, Ирландия, Косово, Фарерские о-ва.

Группа 7: Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Мальта.

Группа 8: Хорватия, Нидерланды, Албания, Казахстан.

Группа 9: Франция, Израиль, Румыния, Азербайджан.

Группа 10: Швейцария, Словакия, Болгария, Сан-Марино.

Группа 11: Северная Ирландия, Финляндия, Кипр, Армения.

Группа 12: Португалия, Словения, Уэльс, Лихтенштейн.

Группа 13: Польша, Германия, Люксембург.

Группа 14: Греция, Исландия, Грузия.

Хозяева мини-турниров в каждой группе будут согласованы после жеребьевки. Матчи будут проходить с 1 июля по 18 ноября 2025 года.