Украина U-17 узнала своих соперников на первом этапе отбора к Евро-2026
Наша команда сыграет с Италией, Черногорией и Эстонией
фото из свободных источников
В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 (U-17).
54 команды были разделены на 12 групп по четыре участника и две группы по три участника. Хозяин финальной части, сборная Эстонии, также примет участие в квалификации.
По итогам первого раунда отбора 14 победителей групп и 14 команд, которые займут вторые места, выйдут во второй раунд в Лиге A. Остальные 26 команд примут участие во втором раунде в Лиге B.
Сборные, попавшие во второй раунд отбора в Лиге А, весной 2026 года будут соревноваться за семь путевок в финальную часть Евро-2026 (U-17). Эстония как хозяин турнира получила пропуск автоматически. Отметим, что отборочный раунд в Лиге А является также квалификационным раундом на ЧМ-2026 (U-17) в Катаре.
К тому же команды из обеих лиг второго раунда отбора будут бороться за повышение и понижение между лигами перед первым раундом квалификации Евро-2028 (U-19).
Юношеская сборная Украины (сейчас она U-16, игроки 2009 года рождения) на основании рейтинга УЕФА этой возрастной категории перед жеребьевкой первого раунда отбора Евро-2026 (U-17) попала в корзину В.
По результатам жеребьевки сине-желтые оказались в группе 1, где будут противостоять Италии, Черногории и Эстонии.
Результаты жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 (U-17)
Группа 1: Италия, Украина, Черногория, Эстония.
Группа 2: Чехия, Венгрия, Северная Македония, Гибралтар.
Группа 3: Англия, Швеция, Литва, Шотландия.
Группа 4: Испания, Дания, Латвия, Андорра.
Группа 5: Бельгия, Норвегия, беларусь, Молдова.
Группа 6: Австрия, Ирландия, Косово, Фарерские о-ва.
Группа 7: Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Мальта.
Группа 8: Хорватия, Нидерланды, Албания, Казахстан.
Группа 9: Франция, Израиль, Румыния, Азербайджан.
Группа 10: Швейцария, Словакия, Болгария, Сан-Марино.
Группа 11: Северная Ирландия, Финляндия, Кипр, Армения.
Группа 12: Португалия, Словения, Уэльс, Лихтенштейн.
Группа 13: Польша, Германия, Люксембург.
Группа 14: Греция, Исландия, Грузия.
Хозяева мини-турниров в каждой группе будут согласованы после жеребьевки. Матчи будут проходить с 1 июля по 18 ноября 2025 года.
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