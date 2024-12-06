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Отбор к Евро-2025. Украина U-17 проведет отборочный турнир в Хорватии

Юношеские сборные Украины
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Отбор к Евро-2025. Украина U-17 проведет отборочный турнир в Хорватии

uaf.ua

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В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда отбора Евро-2025 (U-17). Юношеская сборная Украины попала в группу A1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.

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Мини-турнир пройдёт с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17

19.03.2025. Украина — Хорватия

22.03.2025. Италия — Украина

25.03.2025. Словакия — Украина

В УАФ отметили, что Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отборочным турниром к чемпионату мира 2025 года в категории U-17, который состоится в Катаре и соберёт 48 сборных.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Иванисеня (Ивано Франковск)
06.12.2024 в 17:36
Мальчишка....Мечты,мечты...
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Комментарии 1
Иванисеня (Ивано Франковск)
06.12.2024 в 17:36
Мальчишка....Мечты,мечты...
Ответить
0
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