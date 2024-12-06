Отбор к Евро-2025. Украина U-17 проведет отборочный турнир в Хорватии

В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда отбора Евро-2025 (U-17). Юношеская сборная Украины попала в группу A1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.

Мини-турнир пройдёт с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17

19.03.2025. Украина — Хорватия

22.03.2025. Италия — Украина

25.03.2025. Словакия — Украина

В УАФ отметили, что Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отборочным турниром к чемпионату мира 2025 года в категории U-17, который состоится в Катаре и соберёт 48 сборных.