Отбор к Евро-2025. Украина U-17 проведет отборочный турнир в Хорватии
Известен календарь нашей сборной для отборочного турнира
uaf.ua
В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда отбора Евро-2025 (U-17). Юношеская сборная Украины попала в группу A1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.
Мини-турнир пройдёт с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.
Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17
19.03.2025. Украина — Хорватия
22.03.2025. Италия — Украина
25.03.2025. Словакия — Украина
В УАФ отметили, что Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отборочным турниром к чемпионату мира 2025 года в категории U-17, который состоится в Катаре и соберёт 48 сборных.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Иванисеня (Ивано Франковск)
06.12.2024 в 17:36
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