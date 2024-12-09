Мороз оценил результаты жеребьевки для Украины U-19 в квалификации Евро-2026
Сине-желтые будут противостоять Словакии, Черногории и Албании
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 (U-19).
По результатам жеребьевки юношеская сборная Украины (сейчас она U-18, игроки 2007 года рождения) оказалась в группе 5, где будет противостоять Словакии, Черногории и Албании. Минитурнир состоится в ноябре следующего года в Албании.
Наставник украинской сборной Юрий Мороз оценил результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 U-19.
"В нашей группе тяжело выделить кого-то из соперников. Нам надо смотреть на свою игру. Считаю, что наша команда неплохо укомплектована. Ребята знают ведение игры, знают требования. Коллектив уже не один год работает вместе, поэтому, повторюсь, в этих соревнованиях все будет зависеть от нас самих, как мы настроимся на матчи.
Считается ли сборная Украины фаворитом? При всем уважении к Черногории, Албании и Словакии, думаю, да, ее можно считать фаворитом. Однако все решится на футбольном поле", - сказал Мороз пресс-службе УАФ.
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