Мороз оценил результаты жеребьевки для Украины U-19 в квалификации Евро-2026

В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 (U-19).

По результатам жеребьевки юношеская сборная Украины (сейчас она U-18, игроки 2007 года рождения) оказалась в группе 5, где будет противостоять Словакии, Черногории и Албании. Минитурнир состоится в ноябре следующего года в Албании.

Наставник украинской сборной Юрий Мороз оценил результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 U-19.

"В нашей группе тяжело выделить кого-то из соперников. Нам надо смотреть на свою игру. Считаю, что наша команда неплохо укомплектована. Ребята знают ведение игры, знают требования. Коллектив уже не один год работает вместе, поэтому, повторюсь, в этих соревнованиях все будет зависеть от нас самих, как мы настроимся на матчи.

Считается ли сборная Украины фаворитом? При всем уважении к Черногории, Албании и Словакии, думаю, да, ее можно считать фаворитом. Однако все решится на футбольном поле", - сказал Мороз пресс-службе УАФ.