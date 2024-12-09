Сборная Украины U-15 сыграет на турнире в Португалии: известна заявка команды

Самая молодая сборная Украины (футболисты не старше 2010 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится в Португалии, сообщает пресс-служба УАФ.

Начался первый в ее истории сбор для самой молодой сборной Украины U-15. Сине-желтые отправятся в Португалию, где сыграют в Турнире развития УЕФА. Соперниками нашей команды, кроме хозяев, будут сборные Италии и Турции.

На этом этапе подготовки под руководством Дмитрия Михайленко примут участие 22 футболиста.

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Дмитрий Пожар ("Динамо" Киев), Владислав Максименко ("Рух" Львов), Даниил Сычев ("Кривбасс" Кривой Рог).

Защитники: Максим Мисюра, Кирилл Савченко, Никита Богатырь (все - "Шахтер" Донецк), Даниил Шевчук, Владислав Дзюбенко (оба - "Динамо" Киев), Константин Кислянка ("Рух" Львов), Илья Яблонский ("Спортинг", Португалия).

Полузащитники: Даниил Дячок, Всеволод Борисов, Артем Валигурский, Захар Осьмухин (все - "Динамо" Киев), Илья Бирладяну, Кирилл Ротарь, Дмитрий Мельченко (все - "Шахтер" Донецк), Мирослав Доник ("ЛНЗ" Черкассы), Артем Рыбак ("Барселона", Испания), Захар Гетманов ("Фейеноорд", Нидерланды).

Нападающие: Кирилл Сарычев ("Шахтер" Донецк), Илья Бодак ("Рух" Львов).

Турнир пройдет на полях спортивного комплекса Cidade do Futebol в Лиссабоне. По регламенту каждая команда может заявить на него 22 игрока (ребята не старше 2010 года рождения), причем четыре из них могут быть 2009 года рождения.

Календарь Турнира развития УЕФА (U-15)

13.12.2024

Италия - Турция. 13:00

Португалия - Украина. 18:00

15.12.2024

Украина - Италия. 13:00

Португалия - Турция. 18:00

18.12.2024

Турция - Украина. 13:00

Португалия - Италия. 13:00

Время начала матчей - киевское.