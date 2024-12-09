Сборная Украины U-15 сыграет на турнире в Португалии: известна заявка команды
Главным тренером будет Дмитрий Михайленко
УАФ
Самая молодая сборная Украины (футболисты не старше 2010 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится в Португалии, сообщает пресс-служба УАФ.
Начался первый в ее истории сбор для самой молодой сборной Украины U-15. Сине-желтые отправятся в Португалию, где сыграют в Турнире развития УЕФА. Соперниками нашей команды, кроме хозяев, будут сборные Италии и Турции.
На этом этапе подготовки под руководством Дмитрия Михайленко примут участие 22 футболиста.
Состав юношеской сборной Украины U-15
Вратари: Дмитрий Пожар ("Динамо" Киев), Владислав Максименко ("Рух" Львов), Даниил Сычев ("Кривбасс" Кривой Рог).
Защитники: Максим Мисюра, Кирилл Савченко, Никита Богатырь (все - "Шахтер" Донецк), Даниил Шевчук, Владислав Дзюбенко (оба - "Динамо" Киев), Константин Кислянка ("Рух" Львов), Илья Яблонский ("Спортинг", Португалия).
Полузащитники: Даниил Дячок, Всеволод Борисов, Артем Валигурский, Захар Осьмухин (все - "Динамо" Киев), Илья Бирладяну, Кирилл Ротарь, Дмитрий Мельченко (все - "Шахтер" Донецк), Мирослав Доник ("ЛНЗ" Черкассы), Артем Рыбак ("Барселона", Испания), Захар Гетманов ("Фейеноорд", Нидерланды).
Нападающие: Кирилл Сарычев ("Шахтер" Донецк), Илья Бодак ("Рух" Львов).
Турнир пройдет на полях спортивного комплекса Cidade do Futebol в Лиссабоне. По регламенту каждая команда может заявить на него 22 игрока (ребята не старше 2010 года рождения), причем четыре из них могут быть 2009 года рождения.
Календарь Турнира развития УЕФА (U-15)
13.12.2024
Италия - Турция. 13:00
Португалия - Украина. 18:00
15.12.2024
Украина - Италия. 13:00
Португалия - Турция. 18:00
18.12.2024
Турция - Украина. 13:00
Португалия - Италия. 13:00
Время начала матчей - киевское.
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