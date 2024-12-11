"Не собираемся отдавать Италии первое место". Тренер Украины U-17 - о соперниках в отборе на Евро-2026
Юрий Мороз положительно оценил жеребьевку
фото Андрія Лічка - УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 (сейчас она U-16, игроки 2009 года рождения) Юрий Мороз поделился своими впечатлениями от жеребьевки раунда отбора Евро-2026 U-17, по итогам которой украинцы сыграют с Италией, Черногорией и Эстонией.
"У меня положительная реакция на эту жеребьевку. В нашей группе все команды играющие. Очень многое будет зависеть от наших футболистов, как они настроятся на эти матчи, в каком состоянии будут. Со стороны тренерского штаба команда получит всю необходимую информацию относительно соперников. А игры покажут, как мы подготовились.
Что касается самих соперников, то естественно, что отдельно стоит сборная Италии. Но это не значит, что мы наперед собираемся отдавать апеннинцам первое место в группе. Что касается Черногории и Эстонии, то эти команды по силам нашей сборной", - приводит слова Мороза официальный сайт УАФ.
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