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Михайленко: В сборной U-15 планируем просмотреть больше исполнителей, выступающих за рубежом

Юношеские сборные Украины

Сборная Украины U-15 отправляется на турнир в Португалию

Михайленко: В сборной U-15 планируем просмотреть больше исполнителей, выступающих за рубежом

Фото: пресслужба УАФ

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Самая молодая сборная Украины, U-15 (футболисты не старше 2010 года рождения), примет участие в Турнире развития УЕФА, который будет проходить в Португалии с 13-го по 18 декабря.

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Соперниками нашей команды, кроме хозяев, будут сборные Италии и Турции.

Главный тренер этой сборной Дмитрий Михайленко дал комментарий официальному сайту УАФ относительно данного сбора.

"Ожидания очень положительные. Это первый турнир, в котором принимают участие игроки U-15. Поэтому я думаю, что они будут получать удовольствие от игры в такой компании, будут стремиться проявить все свои таланты и победить.

Что касается планов относительно тренировочного процесса, то наш штаб хочет ближе познакомиться с игроками 2010 года рождения, ознакомить их с игровой идеей и философией, просмотреть больше исполнителей, выступающих за рубежом. Также мы хотим посмотреть на уровень наших юношей на фоне ведущих футбольных стран Европы. Информации о соперниках у нас мало, поэтому будем изучать их непосредственно во время соревнований", - сказал Михайленко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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