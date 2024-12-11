Михайленко: В сборной U-15 планируем просмотреть больше исполнителей, выступающих за рубежом
Сборная Украины U-15 отправляется на турнир в Португалию
Фото: пресслужба УАФ
Самая молодая сборная Украины, U-15 (футболисты не старше 2010 года рождения), примет участие в Турнире развития УЕФА, который будет проходить в Португалии с 13-го по 18 декабря.
Соперниками нашей команды, кроме хозяев, будут сборные Италии и Турции.
Главный тренер этой сборной Дмитрий Михайленко дал комментарий официальному сайту УАФ относительно данного сбора.
"Ожидания очень положительные. Это первый турнир, в котором принимают участие игроки U-15. Поэтому я думаю, что они будут получать удовольствие от игры в такой компании, будут стремиться проявить все свои таланты и победить.
Что касается планов относительно тренировочного процесса, то наш штаб хочет ближе познакомиться с игроками 2010 года рождения, ознакомить их с игровой идеей и философией, просмотреть больше исполнителей, выступающих за рубежом. Также мы хотим посмотреть на уровень наших юношей на фоне ведущих футбольных стран Европы. Информации о соперниках у нас мало, поэтому будем изучать их непосредственно во время соревнований", - сказал Михайленко.
Популярное сейчас
- Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины
- В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса
- Фиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.
- Сборная Украины U-15 сыграет на турнире в Португалии: известна заявка команды
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку