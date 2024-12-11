Михайленко: В сборной U-15 планируем просмотреть больше исполнителей, выступающих за рубежом

Самая молодая сборная Украины, U-15 (футболисты не старше 2010 года рождения), примет участие в Турнире развития УЕФА, который будет проходить в Португалии с 13-го по 18 декабря.

Соперниками нашей команды, кроме хозяев, будут сборные Италии и Турции.

Главный тренер этой сборной Дмитрий Михайленко дал комментарий официальному сайту УАФ относительно данного сбора.