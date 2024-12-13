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Cборная Украины U-15 проиграла в стартовом матче Турнира развития УЕФА

Юношеские сборные Украины
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Разгромно проиграли португальцам

Cборная Украины U-15 проиграла в стартовом матче Турнира развития УЕФА

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 13 декабря, самая молодая сборная Украины U-15 стартовала на Турнире развития УЕФА в Португалии.

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В стартовом матче сине-желтые противостояли хозяевам. В первом тайме португальцы владели преимуществом и забили два мяча – Мартим Рибейру дважды воспользовался ошибками украинцев в защите.

После перерыва португальцы продолжали регулярно угрожать воротам Пожара и на 72-й минуте после классного удара отличился Симау Лопеш.

Также соперниками нашей команды на турнире будут сборные Италии (15 декабря) и Турции (18 декабря).

Португалия (U-15) - Украина (U-15) 3:0

Голы: М. Рибейру (15, 16), С. Лопеш (72).

Украина (U-15): Пожар, Дзюбенко (Савченко, 46), Шевчук (Богатырь, 64), Мисюра, Гетманов (Валигурский, 70), Рыбак (Дьячок, 46), Бирладяну (Борисов, 64), Мельченко (Осьмухин, 46), Сарычев (Бодак, 46), Кислянка (Яблонский, 46), Доник (Ротар, 46).

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