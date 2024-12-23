Михайленко подвел итоги выступления Украины U-15 на Турнире развития УЕФА
Сине-желтые финишировали третьими на международном турнире
Фото: пресслужба УАФ
Самая молодая сборная Украины (футболисты не старше 2010 года рождения) завершила сбор, приняв участие в Турнире развития УЕФА.
После возвращения сборной Украины U-15 со сбора в Португалии, где наша команда приняла участие в международном турнире, главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко подвел итоги этого этапа работы.
"Сбор прошел хорошо. Мы рады, что получили бесценный опыт в трех матчах, которые провели в Португалии, где противники на поле ставили совсем другие вопросы, чем во внутренних соревнованиях. Мы увидели себя на фоне сильных оппонентов. Был виден прогресс нашей сборной после первого поединка, с хозяевами, когда мы только знакомились с футболистами. Поэтому во встречах с Италией и Турцией наша команда показала достойный уровень футбола. С каждым матчем сборная Украины прогрессировала.
У нас еще есть исполнители, которые должны надеть сине-желтую футболку. Это был первый сбор, поэтому сразу охватить всех мы не могли физически.
Что касается планов, то они есть, правда, говорить что-то конкретное, когда это не подтверждено, нет смысла. Важно, что команда и я как тренер, повторюсь, получили бесценный опыт международной работы", - приводит слова Михайленко пресс-служба УАФ.
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