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Ребров представил кандидатов на должности тренеров юношеских сборных Украины

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Речь идет о сборных U-15, U-16 и U-17

Ребров представил кандидатов на должности тренеров юношеских сборных Украины

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

9 января состоялось заседание Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола, на котором подвели итоги работы в 2024 году и определили ключевые направления на 2025 год.

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Сергей Ребров представил кандидатов на вакантные должности во главе юношеских сборных (U-15, U-16, U-17). С тренерами ведутся переговоры, финальные решения будут объявлены со временем.

Кроме кадровых вопросов, во время заседания была обсуждена важная инициатива — усовершенствование и систематизация работы скаутского отдела в Европе.

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Также для улучшения координации работы сборных уже в феврале 2025 будет проведен внутренний семинар с участием тренеров, административных штабов и скаутов национальных команд всех возрастных категорий.

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Сергей Ребров УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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