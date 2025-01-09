Ребров представил кандидатов на должности тренеров юношеских сборных Украины
Речь идет о сборных U-15, U-16 и U-17
Дан Балашов - УАФ
9 января состоялось заседание Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола, на котором подвели итоги работы в 2024 году и определили ключевые направления на 2025 год.
Сергей Ребров представил кандидатов на вакантные должности во главе юношеских сборных (U-15, U-16, U-17). С тренерами ведутся переговоры, финальные решения будут объявлены со временем.
Кроме кадровых вопросов, во время заседания была обсуждена важная инициатива — усовершенствование и систематизация работы скаутского отдела в Европе.
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Также для улучшения координации работы сборных уже в феврале 2025 будет проведен внутренний семинар с участием тренеров, административных штабов и скаутов национальных команд всех возрастных категорий.
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