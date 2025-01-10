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Юрий Мороз покинул пост главного тренера сборной Украины U-17

Юношеские сборные Украины

По окончанию контракта

Юрий Мороз покинул пост главного тренера сборной Украины U-17

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УАФ сообщила о завершении контракта с главным тренером сборной Украины U-17 Юрием Морозом.

Мороз работал с юношескими сборными Украины с 2022 года. Сначала специалист тренировал футболистов 2006 года рождения, а в 2024-м получил под свое руководство младшие юношеские команды (не старше U-17) и в течение года успел поработать сразу с тремя сборными - 2007-го, 2008-го и 2009 годов рождения.

Ранее на заседании комитета национальных сборных команд Сергей Ребров представил кандидатов на вакантные должности во главе юношеских сборных (U-15, U-16, U-17).

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Юрий Мороз Украина U-17
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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