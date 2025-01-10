Юрий Мороз покинул пост главного тренера сборной Украины U-17

УАФ сообщила о завершении контракта с главным тренером сборной Украины U-17 Юрием Морозом.

Мороз работал с юношескими сборными Украины с 2022 года. Сначала специалист тренировал футболистов 2006 года рождения, а в 2024-м получил под свое руководство младшие юношеские команды (не старше U-17) и в течение года успел поработать сразу с тремя сборными - 2007-го, 2008-го и 2009 годов рождения.